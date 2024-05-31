Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» назвал лучших игроков минувшего сезона РПЛ.

— Тюкавин – лучший игрок в минувшем сезоне в РПЛ?

— Да, он смотрелся неплохо. Кассьерра провел отличный сезон, в начале чемпионата он вообще в одиночку тащил «Зенит». Он забивал голы из ничего. Идет какая-то кривая передача, создается полумомент, а он его использует. Кордоба тоже сделал очень много, чтобы «Краснодар» стал серебряным. Еще хочу отменить Глушенкова. Он сильно прибавил и выделялся в «Локомотиве», стал лидером.

Напомним, по итогам сезона лучшим футболистом чемпионата России был признан форвард «Динамо» Константин Тюкавин.