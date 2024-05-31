Российский полузащитник хочет покинуть «Спартак»

Опорный полузащитник московского «Спартака» Максим Лайкин может снова отправиться в аренду.

По сведениям Metaratings, 21-летний футболист хочет получать больше игрового времени, поэтому намерен снова отправиться в аренду. Сообщается, что клуб не прочь отпустить Лайкина.

При этом отмечается, что новый главный тренер «Спартака» Деян Станкович может предоставить шанс хавбеку на летних сборах.

Минувшей зимой Лайкин отправился в аренду в тульский «Арсенал», за который сыграл только в семи матчах и не отметился результативными действиями.

Трудовой договор Лайкина со «Спартаком» рассчитан до 2026 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 400 тысяч евро.