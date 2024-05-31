Российский полузащитник Артур Юсупов покинет «Сочи» на правах свободного агента. Об этом южане сообщили в своем официальном телеграм-канале.

— Юс, спасибо за все, — написала клубная пресс-служба.

34-летний футболист выступал за «Сочи» с сентября 2020 года. За это время он появился на поле в 115 матчах во всех турнирах, забил 21 гол и записал на свой счет 13 результативных передач.

Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость Юсупова составляет 800 тысяч евро.

По итогам минувшего сезона Российской премьер-лиги «Сочи» занял последнее место в турнирной таблице и вылетел в Мелбет-Первую лигу.