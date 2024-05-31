Российский полузащитник Артур Юсупов покинет «Сочи» на правах свободного агента. Об этом южане сообщили в своем официальном телеграм-канале.
— Юс, спасибо за все, — написала клубная пресс-служба.
34-летний футболист выступал за «Сочи» с сентября 2020 года. За это время он появился на поле в 115 матчах во всех турнирах, забил 21 гол и записал на свой счет 13 результативных передач.
Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость Юсупова составляет 800 тысяч евро.
По итогам минувшего сезона Российской премьер-лиги «Сочи» занял последнее место в турнирной таблице и вылетел в Мелбет-Первую лигу.
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