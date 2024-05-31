Сутормин отправится с «Зенитом» на сборы

Алексей Сутормин отправляется на летние сборы с питерским «Зенитом», клубом, которому принадлежат права на футболиста. Об этом сообщает агент игрока Александр Клюев.

«У Сутормина еще год контракта с «Зенитом». Он возвращается в команду и будет проходить сборы», - говорит Клюев для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что подходящую к концу весну Сутормин провёл в «Сочи». Южанам не посчастливилось вылететь из РПЛ, притом с последнего, 16 места турнирной таблицы. Всего за сочинский клуб Алексей вышел на поле 10 раз, сумел дважды отличиться забитым голом и один раз оформил голевую передачу.