Центральный нападающий Мохамед Конате покидает грозненский «Ахмат» свободным агентом. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Утверждается, что форвард сам принял решение перебраться в другую команду.

«Ахмат» — это клуб, который дал мне шанс себя проявить. Я здесь прогрессировал, это было прекрасное время. Тяжело расставаться, но это жизнь», — сказал Конате пресс-службе грозненского коллектива.

Помимо этого, футболист выразил благодарность руководству, тренерам и всем своим партнерам.

26-летний Конате выступал за «Ахмат» с 2021 года. За это время он принял участие в 90 матчах, забил 34 мяча и стал автором трех голевых передач.