Известный российский агент Дмитрий Селюк в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на отставку главного тренера «Урала» Виктора Ганчаренко.

«Ганчаренко – это не тренер. Он нулевой. Он принял ЦСКА на втором месте, а теперь вылетел с «Уралом» с хорошим бюджетом в РПЛ. Вот вам весь Ганчаренко. Если бы в ЦСКА послушали меня и выгнали его раньше, то все было бы лучше. Сейчас там такой же Федотов. Команда заняла шестое место. Сейчас в команду надо пригласить Игнашевича. «Зенит» назначил Семака. Тоже легенду клуба, который до этого тренировал среднюю команду. А теперь клуб шесть раз подряд выигрывает чемпионство. ЦСКА нужен такой же человек, а не попрыгунчик Федотов или Ганчаренко. Они не могут работать в больших клубах», – сказал Селюк.

ЦСКА не вернёт Ганчаренко