В прессе появилась информация о возможном возвращении Виктора Ганчаренко на должность главного тренера ЦСКА. Впрочем, как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», московский клуб не рассматривает вариант с возвращением белорусского специалиста.

Ганчаренко тренировал ЦСКА в 2016-2021 годах. Несколько дней назад белорус остался без клубной прописки после увольнения из «Урала». Ганчаренко покинул клуб на следующий день после поражения от «Акрона» (0:2) в первом стыковом матче за место в РПЛ.

Добавим, что в настоящий момент пост главного тренера ЦСКА занимает Владимир Федотов. Команда завершила чемпионат на шестой позиции.