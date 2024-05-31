Стало известно, какие убытки понесли московские топ-клубы чемпионата России «Спартак» и ЦСКА.

Как утверждает официальный сайт Российского футбольного союза, наибольший убыток в 2023 году был зафиксирован у ЦСКА (1,5 млрд рублей). Не так далеко от «армейцев» ушел и «Спартак» (1,3 млрд).

Стоит сказать, что убытки зафиксированы еще у четырех клубов, но они не превышают миллиарда рублей. Речь идет об «Урале» (582 млн), «Локомотиве» (439 млн), «Пари НН» (323 млн) и «Рубине» (287 млн).

По итогам минувшего сезона чемпионата России «Спартак» занял пятое место, набрав 50 очков. ЦСКА с 48 очками финишировал шестым.

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