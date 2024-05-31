Футбольный клуб «Краснодар» стал самым прибыльным в Российской премьер-лиге по итогам 2023 года. Об этом сообщает официальный сайт РФС.

По сведениям источника, прибыль «Краснодара» составила почти 12 миллиардов рублей. Стоит отметить, что на второй позиции оказался «Зенит» (2 млрд), который уступил «быкам» в прибыли практически на 10 миллиардов. Тройку замкнул «Сочи» (1,3 млрд).

Напомним, чемпионом России стал «Зенит» из Санкт-Петербурга. В последнем туре команда Сергея Семака одолела дома «Ростов», а «Динамо» уступило в гостях «Краснодару», что позволило «Зениту» подняться на первое место.