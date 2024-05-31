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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Слишкович: «Через несколько лет Тюкавин будет играть ещё лучше»

31 Мая 2024 • 15:29 Комментировать

Экс-тренер «Спартака» Владимир Слишкович поделился мнением об игре форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина.

«Тюкавин выиграл сразу три награды по завершении сезона. Он очень интересный игрок, молодой, он будет еще лучше играть через несколько лет», — цитирует Слишковича «Чемпионат».

При этом специалист отметил, что в чемпионате России есть еще много интересных футболистов.  

В сезоне-2023/24 Тюкавин появился на поле в 30 встречах РПЛ, забил 15 мячей и стал автором десяти ассистов.

«Динамо» завершило сезон на третьей позиции в турнирной таблице, сумев набрать 56 очков.

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