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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сафонов – в Париже, Чалов тоже едет во Францию, а из «Локомотива» бегут пачками: главные трансферы и слухи недели

01 Июня 2024 • 08:20 Комментировать

Главные трансферные новости прошедшей недели

Вот и завершилась последняя рабочая неделя весны. На календаре первое июня – день защиты детей и финала Лиги чемпионов. А ещё в календаре масса пометок о состоявшихся трансферах (пока по большей части – на выход), давайте вот эти заметки и систематизируем. Тем более, что больше всех старалась родная РПЛ. «Евро-футбол.ру» резюмирует итоги прошедшей недели в мире скаутов и футбольных агентов. Самые интересные новости и свершившиеся переходы/аренды собраны в нашем дайджесте.

Российская премьер-лига

Матвей Сафонов едет двигать Доннарумму

Ещё до последнего тура РПЛ, в котором «Краснодар» бился за чемпионство, просочилась «невероятная» новость об интересе «ПСЖ». Теперь же на каждом углу гремят подробности сделки, а Here we go получено даже от Фабрицио Романо. Это реально случилось, «ПСЖ» уладил все детали по трансферу Матвея Сафонова, российский вратарь будет выступать за гранд из Парижа.

Во французской прессе говорят об устойчивой роли второго голкипера. Сафонову обещают матчи Кубка Франции и опцию «побороть» Доннарумму на тренировках. За Матвея «Краснодар» выручит 18 миллионов евро, ещё два вполне могут достаться в качестве бонусов – они зависят от количества матчей за «ПСЖ». Количество россиян в Лиге 1 множится, следить за чемпионатом Франции станет ещё приятнее.

Фёдор Чалов собрался вслед за Сафоновым?

Вполне возможно, что вдвойне приятнее. Ведь брат Фёдора Чалова Даниил уже анонсировал, что форвард покинет ЦСКА летом и перейдёт в команду с «сине-белыми» цветами. Под описание идеально подходит «Марсель», об интересе которого сообщали довольно давно. Сейчас провансальцы как раз заняты перестройкой – они финишировали в чемпионате всего лишь восьмыми, провалив все задачи. Главной ударной силой был возрастной Пьер-Эмерик Обамеянг, даже ставший лучшим бомбардиром Лиги Европы с 10 голами.

Массовый исход из «Локомотива»

Да, в этой подборке все трансферы будут на выход. Вскоре РПЛ ослабеет отъездами Сафонова и Чалова, но о переходах пока ещё не объявили официально. А вот «Локомотив» уже заявил, что клуб покинули Артём Дзюба, Рифат Жемалетдинов и Станислав Магкеев. Все они стали свободными агентами. Очень близок и уход Антона Миранчука, который тоже отказался от снижения заработной платы. Инсайдеры сообщают, что ему и Жемалетдинову контракт всё-таки предлагали.

Очень близко к выходной двери стоят и два голкипера – Гильерме и Даниил Худяков. Оба плотно под Лантратовым, тут вряд ли большие опасения у руководства «Локомотива» возникают. Опасения вызывают новости о том, что за Максимом Глушенковым пришли «Зенит» и «Спартак». У футболиста в контракте прописаны отступные в 6 миллионов евро, которые легко покоряться любому из претендентов. Правда, инсайдеры сообщают, что Максим склоняется к варианту остаться в «Локомотиве».

«Спартак» и «Краснодар» порешали с тренерами

Завершим дайджест делами тренерскими. Владимир Слишкович достойно закрыл сезон со «Спартаком», но всё же решил не оставаться в штабе Деяна Станковича. «Красно-белые» сообщили, что тренер покинул клуб по собственному желанию. А вот Мурад Мусаев по собственному желанию продлил контракт с «Краснодаром» на два года. Напомним, что под его руководством «быки» стали серебряными призёрами. Или не стали золотыми, тут кому как больше нравится.

Европейские топ-чемпионаты

И тут тоже про тренеров. И тут тоже довольно неожиданные новости, и не самые очевидные решения. Сразу два топ-клуба обрели новых наставников. По образу, подобию и протекции Хосепа Гвардиолы «Баварию» возглавил Венсан Компани. А бывший тренер мюнхенцев как раз переехал «Барселону». Не так давно он выносил каталонцев в плей-офф Лиги чемпионов со счётом 8:2, а теперь их возглавил. Встречайте, Ханс-Диттер Флик. Контракт с «Барселоной» немец подписал на два года и достался клубу бесплатно. Это особенно важно в разрезе «Баварии», которая за Компани заплатила 15 миллионов евро. А бывший клуб Венсана – «Бёрнли» как раз покинул АПЛ.

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