Известный российский специалист Александр Тарханов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на информацию о возможном переходе Георгия Джикии в «Динамо».

- Легенда «Спартака» переходит в «Динамо». Как же так?

- Сейчас уже нет такой жесткой клубной принадлежности. Люди переходят из ЦСКА в «Спартак» и обратно. Мало кто проводит карьеру в одном клубе.

- Это усиление для «Динамо»?

Думаю, да. Он опытный футболист. Не совсем понимаю, почему он не играл в «Спартаке» в последнее время. Ни при Абаскале, ни при Слишковиче.

- Как думаете, он сможет вернуть себе место в старте?

Посмотрим. Сложно предположить. Футболист он не старый.