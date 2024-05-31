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Тарханов высказался о возможном переходе Джикии в «Динамо» эксклюзив

31 Мая 2024 • 15:27 Комментировать

Известный российский специалист Александр Тарханов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на информацию о возможном переходе Георгия Джикии в «Динамо».

- Легенда «Спартака» переходит в «Динамо». Как же так?

- Сейчас уже нет такой жесткой клубной принадлежности. Люди переходят из ЦСКА в «Спартак» и обратно. Мало кто проводит карьеру в одном клубе.

- Это усиление для «Динамо»?

Думаю, да. Он опытный футболист. Не совсем понимаю, почему он не играл в «Спартаке» в последнее время. Ни при Абаскале, ни при Слишковиче.

- Как думаете, он сможет вернуть себе место в старте?

Посмотрим. Сложно предположить. Футболист он не старый.

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Евро-Футбол.Ру,
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