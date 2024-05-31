Орлов: Справедливо было бы не вручать «Зениту» золотые медали

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о завершившемся чемпионате России. Шестой год подряд титул завоевал «Зенит», причём питерцы вырвались на вершину только по итогам последнего тура, обойдя «Динамо».

«Справедливо было бы не вручать золотые медали никому. Нет ни одной команды, которая играла по-чемпионски», - сказал Орлов в программе «Это футбол, брат».

Стоит сказать, что после оформления чемпионства главный тренер «Зенита» Сергей Семак продлил контракт с клубом. В воскресенье, 2 июня, «сине-бело-голубые» сыграют в «Лужниках» против «Балтики» в суперфинале Кубка России.