Каррера: «Российский чемпионат стал намного сложнее»

Экс-наставник столичного «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением об уровне Российской премьер-лиги.

«Я слежу за результатами «Спартака». Знаю, что этот чемпионат решался в последнем туре, и я вижу, что российский чемпионат стал намного сложнее, все команды подтянулись», — заявил Каррера на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Специалист считает, что в минувшем сезоне «Краснодар» и «Динамо» заставили «Зенит» почувствовать определенное давление.

По итогам чемпионата России – 2023/24 золотые медали в шестой раз подряд достались «Зениту». «Спартак» финишировал на пятой строчке в турнирной таблице.