Российский агент Дмитрий Селюк в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о будущем 22-летнего атакующего полузащитника «Ахмата» Нене Гбамбле. По словам Селюка, в скором времени ивуариец станет игроком московского «Торпедо».

- Я правильно понимаю, что Гбамбле близок к переходу в «Торпедо»?

- Да, всё правильно. Он движется в сторону «Торпедо».

За «Ахмат» Нене Гбамбле выступал с января 2023 года. С тех пор полузащитник провёл 15 официальных матчей, в которых записал на свой счёт один гол.

Отметим, что «Торпедо» занял десятое место в первенстве Мелбет-Первой лиги.