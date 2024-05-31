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Черчесов может возглавить две сборные

31 Мая 2024 • 14:52 Комментировать

Станислав Черчесов не имеет тренерской работы с лета 2023 года после ухода из венгерского «Ференцвароша». В обозримом будущем специалист может вернуться к работе.

Согласно данным Sport24, Черчесов входит в список кандидатов на должность главного тренера сборных Казахстана и Азербайджана. В настоящий момент 60-летний тренер ждёт конкретного предложения.

Источник отмечает, что Черчесов считает приоритетным вариант со сборной Азербайджана.

Станислав Черчесов известен главным образом по работе со сборной России. Под руководством этого тренера команда дошла до четвертьфинала на чемпионате мира – 2018.

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