Каррера: Джикия ещё многое может дать футболу

Бывший наставник «Спартака» Массимо Каррера высказался о защитнике и капитане столичного клуба Георгии Джикии.

Каррера рассказал, что переписывался с Джикией после новости о его предстоящем уходе из «Спартака».

«Я сказал, что он может продолжать играть и отдавать много еще футболу. Мне он всегда нравился как человек. Он настоящий мужчина», — заявил Каррера на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

30-летний Джикия выступал за «Спартак» с 2017 года. За это время он провел 215 матчей, забил пять голов и стал автором 11 результативных передач.

1 июня Джикия официально станет свободным агентом.

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