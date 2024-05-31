Каррера: Джикия ещё многое может дать футболу

Бывший наставник «Спартака» Массимо Каррера высказался о защитнике и капитане столичного клуба Георгии Джикии.
Каррера рассказал, что переписывался с Джикией после новости о его предстоящем уходе из «Спартака».
«Я сказал, что он может продолжать играть и отдавать много еще футболу. Мне он всегда нравился как человек. Он настоящий мужчина», — заявил Каррера на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
30-летний Джикия выступал за «Спартак» с 2017 года. За это время он провел 215 матчей, забил пять голов и стал автором 11 результативных передач.
1 июня Джикия официально станет свободным агентом.
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