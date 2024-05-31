ЦСКА может заменить Федотова своим бывшим тренером

ЦСКА может пойти на смену главного тренера ближайшим летом. Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», вероятность увольнения Владимира Федотова ещё сохраняется.

По данным источника, в ЦСКА рассматривают возможность возвращения на тренерский мостик Виктора Ганчаренко. 46-летний белорусский специалист накануне покинул «Урал» после поражения в первом стыковом матче против «Акрона» (0:2).

Отметим, что Ганчаренко тренировал ЦСКА в 2016-2021 годах.

Под руководством Владимира Федотова ЦСКА занял только шестое место в чемпионате России сезона 2023/2024. В 30 турах «армейцы» набрали 48 очков.