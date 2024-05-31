Сафонов стал лучшим вратарём РПЛ по отбитым ударам

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов стал лучшим по отражённым ударам в минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги. Об этом сообщает телеграм-канал «Яндекс Плюс x Vsporte».

В 30 матчах чемпионата России – 2023/24 Сафонов отразил 102 удара по своим воротам. Больше никому не удалось перевалить за сотку по данному показателю.

Кроме того, 25-летний Сафонов 11 раз смог оставить свои ворота на замке — больше всех в РПЛ.

По итогам сезона «Краснодар» занял второе место в турнирной таблице РПЛ, отстав от «Зенита» на один балл.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время Сафонов станет игроком французского «ПСЖ».