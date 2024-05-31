Каррера рассказал, звали ли его обратно в «Спартак»

Наставник «Асколи» Массимо Каррера высказался о возможном возвращении в «Спартак».

Напомним, итальянский специалист возглавлял столичный клуб с 2016 по 2018 год.

«Звали ли меня в «Спартак» за последние годы? Нет, меня не звали. Согласился бы? Безусловно, я бы бегом прибежал (улыбается)», — заявил Каррера на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В апреле «Спартак» объявил об увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера. До конца сезона исполняющим обязанности наставника команды был Владимир Слишкович, но в новом сезоне «красно-белыми» будет руководить Деян Станкович.

В чемпионате России – 2023/24 «Спартак» финишировал на пятой строчке в турнирной таблице, набрав 50 очков в 30 турах.