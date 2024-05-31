Бывший полузащитник «Динамо» Александр Сапета в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на информацию о готовящемся переходе Георгия Джикии в стан «бело-голубых».

— Как думаешь, «Динамо» есть смысл брать экс-спартаковца?

— Думаю, клуб его не подпишет.

— Из-за яркого спартаковского прошлого.

— Думаю, Джикия сам не пойдет в «Динамо».

С 1 июня защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия станет свободным агентом. Ранее стало известно, что руководство «красно-белых» приняло решение отказаться от услуг 30-летнего футболиста, который выступает за команду с 2017 года.