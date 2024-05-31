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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Каррера объяснил, почему «Спартак» не может стать чемпионом

31 Мая 2024 • 14:05 Комментировать

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос о том, почему после его ухода «красно-белые» не могут выиграть РПЛ.

Итальянский специалист считает, что причины неудачных результатов «Спартака» связаны с отсутствием плана по построению команды.

— Если выстроится определенный план действий, год за годом можно построить, сложить этот пазл и довести команду до побед, — заявил Каррера на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Каррера был наставником московского «Спартака» с 2016 по 2018 год. За это время он привел команду к долгожданному чемпионству и выиграл Суперкубок России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Массимо Каррера
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