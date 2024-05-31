Медведев – о будущем Изидора: «Каждому овощу своё время»

Александр Медведев, который в «Зените» возглавляет правление, высказался на тему будущего нападающего Вильсона Изидора. У Медведева спросили, выкупил ли питерский клуб контракт Изидора у «Локомотива».

«Каждому овощу своё время», - цитирует Медведева «Чемпионат».

За «Зенит» Вильсон Изидор провёл 20 официальных матчей, в которых записал на свой счёт два гола.

Ранее 23-летний Изидор говорил о том, что его контракт с «Зенитом» рассчитан на два года.

Напомним, что «Зенит» стал чемпионом России шестой год подряд. В воскресенье, 2 июня, команда Сергея Семака сыграет против «Балтики» в суперфинале национального кубка.