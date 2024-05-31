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«Сочи» объявил об уходе Сутормина и Чистякова

31 Мая 2024 • 13:36 Комментировать

Дмитрий Чистяков и Алексей Сутормин покинули «Сочи». Клуб объявил об уходе этих футболистов в связи с истечением сроков их аренды у «Зенита».

Сутормин выступил в десяти матчах «Сочи» и записал на свой счёт два гола и один голевой пас на партнёра.

Чистяков, в свою очередь, выступил в семи играх «Сочи», не отметившись в них результативными действиями.

«Парни, спасибо за работу и удачи в дальнейшей карьере!» - говорится в сообщении пресс-службы «Сочи».

Напомним, что «Сочи» занял последнее место и вылетел из Российской премьер-лиги. В следующем сезоне команда выступит во втором по рангу дивизионе.

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