Каррера хочет видеть Джикию в «Асколи»

Экс-рулевой «Спартака» Массимо Каррера, ныне возглавляющий итальянский «Асколи», высказался о возможном подписании защитника Георгия Джикии.

«Если руководство найдет деньги, чтобы заплатить ему, почему нет? Я считаю, что он хороший игрок, он является лидером, он настоящий мужчина», — заявил Каррера на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Ранее стало известно, что московский «Спартак» не станет продлевать трудовой договор с 30-летним капитаном, который защищал цвета клуба с 2017 года.

В прошедшем сезоне Джикия сыграл только в 12 матчах с учетом всех турниров и получил две желтые карточки.