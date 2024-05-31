Орлов раскритиковал Федуна

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов раскритиковал бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна. По мнению Орлова, в свою время Федун вёл беспорядочную трансферную политику.

«Образец граблей – это Федун. 18 лет руководил «Спартаком», потратили бешеные деньги, особенно на агентов, которые поставляли неизвестно кого и чего. И 17 главных тренеров за 18 лет! Это насмешка над профессией. Каждый новый тренер – это невод для того, чтобы привести новых игроков», - сказал Орлов в программе «Это футбол, брат!»

Напомним, что Леонид Федун вышел из управления «Спартаком» в августе 2022 года. Свои акции клуба Федун передал компании «Лукойл».

Отметим, что «Спартак» завершил чемпионат России на пятой позиции. В 30 турах команда набрала 50 очков.