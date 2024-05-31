Каррера отреагировал на назначение Станковича в «Спартак»

Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал назначение Деяна Станковича на пост главного тренера столичного клуба.

«Я не удивился. В Сербии с «Црвеной Звездой» он очень хорошо поработал, в Венгрии он тоже отлично поработал. Я думаю, что он является хорошим профилем», — заявил Каррера на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Специалист отметил, что у Станковича не получилось в «Сампдории», но там начались проблемы еще до его прихода.

По итогам минувшего сезона «Спартак» занял пятое место в чемпионате России, набрав 50 очков.

Ранее стало известно, когда 45-летний Станкович проведет первую тренировку в «Спартаке».