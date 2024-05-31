Массимо Каррера и Денис Глушаков уладили разногласия на съёмках программы «Коммент.Шоу». Футболист принёс в студию банку с самогоном, и все присутствующие выпили понемногу.

Стоит напомнить, что в своё время Каррера отстранял Глушакова от команды в московском «Спартаке». Тогда футболист поставил «лайк» публикации с критикой главного тренера.

Отметим, что недавно было объявлено об уходе 37-летнего Дениса Глушакова из армянского клуба «Урарту». Ранее полузащитник выступал в России за ряд клубов.

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