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Стипиди: «Респект Саше Иличу, которого полоскает пятая колонна» эксклюзив

31 Мая 2024 • 14:00 Комментировать
Пари НН
1:2
Арсенал Тула

Футбольный функционер Павел Стипиди в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался о «Пари НН» и «Арсенале», которые ведут борьбу в переходных матчах. Первая их встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счётом 1:2.

- Опять будут говорить, что я зациклился на пятой колонне, но она возобновила свой удар сумасшедший. Настолько сильно Сашу Илича полоскают, обстановку вокруг него нагнетают, что мне стыдно за всех нас, за россиян. А ведь он ни в чём не виноват. Он принял уже разобранную команду. Если бы остался Юран, который мнит себя великим тренером и сказки рассказывает, то «Пари НН» в чемпионате проиграл бы и «Спартаку», и «Крыльям Советов».

То, что «Химки» вышли в Премьер-лигу в 2020 году, было заслугой Талалаева. После его отставки Юран только два матча провёл там, и первенство досрочно завершили из-за карантина. А «Пари НН» Юран довёл до такого состояния, в каком команда сейчас находиться. Илич объективно не может исправить ситуацию за столь короткое время. Команде нужна операция в реанимационном отделении. Надо прощаться с людьми, которые не хотят за неё играть. Посмотрите, как они пропускали от «Арсенала» на угловых, – защитники под два метра ростом не знали, что им делать.

Я скептически отношусь к Сторожуку, может, как к человеку, но как тренер он абсолютно для меня понятен. Молодец, поставил команде достаточно организованный и приличный футбол. Разумно решил в последнем туре Первой лиги выпустить второй состав в Ярославле, а основе дать отдохнуть. По сравнению с «Пари НН» в первом стыковом матче «Арсенал» выглядел очень свежо.

1:2 ещё не самый худший счёт для «Пари НН». Все три гола там «Арсенал» забил, только один из них в свои ворота. Если бы Окоронкво был грамотным футболистом, а не из категории бей-беги, то отдал бы передачу вправо, когда у него момент был, – они бы закатили в пустые ворота третий, и тогда уже всё. В Туле «Арсенал» сыграет при поддержке своих трибун, а это футбольный город.

Комментаторы «Матч ТВ» постоянно говорят, что где-то пришло много зрителей, где-то пришло мало. У каждого города своя специфика в этом плане. Нижний Новгород никогда футбольным городом не был – и когда Горьким он назывался. Другое дело – Тула, Воронеж, Липецк. Есть градация на футбольные, баскетбольные, хоккейные города. В каких-то местах традиционно любят биатлон и лыжи. Это повелось ещё с Советского Союза.

У «Пари НН» защита потерянная, средняя линия – ноль, нападение – ноль. В комплектации команды тоже Саша Илич виноват? Зе Турбо – что он есть, что его нет. Кутателазе, про которого не устают повторять, что он в академии «ПСЖ» был, – такой же. Почему же господин Юран не подготовил команду? Как Майга травмировался, так у них всё и рухнуло. На одном Майга у «Пари НН» весь футбол строился?

Респект Иличу, что он выдерживает все нападки. Футболисты его просто не понимают, и команда не готова физически. Вы посмотрите: они по полю пешком ходят и поперёк мяч катают. Ни одного момента не создали против «Арсенала», кроме эпизода, когда Гоцук не попал в ворота в концовке, но там уже навал был.

Ответный переходный матч «Арсенал» – «Пари НН» пройдёт в субботу, 1 июня, в 18:00.

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