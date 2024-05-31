Российский агент Дмитрий Селюк в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о будущем нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате.

- Конате пока не думает о своем будущем?

- Да, все так. Конате только закончил сезон, сейчас он тренируется в сборной Буркина-Фасо. 6 июня он уже будет играть со сборной Египта.

- Он точно не останется в России?

- Сложно сказать. Никогда не говори никогда. Пока не поставлены подписи под контрактами, нет ничего точного.

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги Конате провел 29 матчей. 26-летний форвард записал на свой счет 11 забитых мячей и одну голевую передачу.