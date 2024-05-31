Пономарёв: Если Чалов хочет играть в Европе, то надо менять отношение к делу

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о возможном отъезде форварда «армейцев» Фёдора Чалова в европейский клуб.

По мнению эксперта, Чалов во многих встречах не играет в полную силу, но если он хочет выступать в Европе, то ему нужно изменить отношение к делу.

— Там придется пахать на каждом участке поля, чтобы не поселиться на скамейке запасных, — приводит слова Пономарёва портал «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне 26-летний Чалов появился на поле в 41 матче во всех турнирах, забил 16 мячей и записал на свой счет пять ассистов.

Трудовой договор Чалова с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 12 млн евро.