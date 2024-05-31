Денис Попов: «РПЛ пошла в атаку и попала в плен»

Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым раскрыл своё видение переходных матчей между «Уралом» и «Акроном» (первая игра – 0:2) и между «Пари НН» и «Арсеналом» (первая игра – 1:2).

- Что произошло с командами РПЛ в первых стыковых матчах?

- Премьер-лига пошла в атаку и попала в плен. Причина, возможно, одна и та же. Скорее всего, недооценка. Учитывая, что команды из РПЛ играли дома. Наверняка они рассчитывали, что соперники из Первой лиги полностью отдадут им инициативу, постараются действовать в низком блоке, сыграть на ноль и будут надеяться на быстрые ответные атаки. Но надо отдать должное «Акрону» и «Арсеналу», которые вышли прессинговать, агрессивно атаковать и играть в футбол в первую очередь. Я думаю, это стало для «Урала» и «Пари НН» неожиданностью.

- Какие теперь шансы?

- Если не 50 на 50, то близко к этому. Всё равно у команд Премьер-лиги уровень исполнительского мастерства и комплектации состава выше. Понятно, что результаты первых матчей дают какое-то преимущество «Акрону» и «Арсеналу», но оно пока не решающее. «Урал» и «Пари НН» могут точно так же победить в гостях, только на одной ноге сделать это не получится. Правила гола на чужом поле сейчас нет. Многое зависит от того, как будут играть команды из Первой лиги в ответных матчах, выйдут ли они уверенно и агрессивно. Если попытаются сыграть на удержание, то могут поплатиться за это, как «Динамо» в Краснодаре.

Ответные переходные матчи состоятся завтра, 1 июня.