Мостовой: «Краснодар» стал бы чемпионам с Ивичем»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой вспомнил об увольнении Владимира Ивича с поста наставника «Краснодара» в середине сезона.
«Не понимаю, как можно было уволить Ивича. С ним «Краснодар» выглядел намного увереннее, чем сейчас. Думаю, что они бы боролись за первое место и стали бы чемпионами с Ивичем», - передает слова эксперта «РБ Спорт».
Напомним, что краснодарская команда доигрывала сезон под руководством российского специалиста Мурада Мусаева. «Быки» набрали 56 баллов и финишировали на втором месте в турнирной таблице. Чемпионом стал петербургский «Зенит».
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