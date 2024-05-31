Пономарёв: «Чалов, Соболев, Сергеев — это игроки только для РПЛ»

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением об уровне российских форвардов.

«Все наши нападающие ведущих клубов: Чалов, Соболев, Сергеев — это игроки исключительно для РПЛ. Они и тут-то не всегда конкуренцию выигрывают, какая Европа?» — приводит слова Пономарёва портал «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что в услугах Чалова заинтересованы несколько европейских клубов. Сам футболист неоднократно отмечал, что хотел бы попробовать себя в ведущих лигах.

Напомним, по итогам минувшего сезона чемпионата России лучшим нападающим был признан Константин Тюкавин из «Динамо».