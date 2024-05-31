Сёмин назвал безоговорочного фаворита матча «Балтика» - «Зенит»

В суперфинале Кубка России калининградская «Балтика» встретится с петербургским «Зенитом». Об этом поединке поделился мнением бывший наставник столичного «Локомотива» Юрий Сёмин.

«Для «Балтики» это единственный вариант, как не провалить сезон. Их мотивация будет на высочайшем уровне. «Зенит» - безоговорочный фаворит. Они находятся в хорошем тонусе, стали чемпионами», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что встреча «Балтики» и «Зенита» состоится в воскресенье, 2 июня, на московском стадионе «Лужники». Начало запланировано в 18:00 по московскому времени. Главным рефери встречи назначен Сергей Карасёв.