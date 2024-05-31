«Николсон вернётся в «Спартак» — агент

Агент Ненад Портега, представляющий интересы форварда «Клермона» Шамара Николсона, ответил на вопрос о будущем футболиста.

Напомним, минувший сезон 27-летний ямаец провел в аренде. Трудовой договор нападающего принадлежит московскому «Спартаку».

«Шамар вернется в команду. Он игрок «Спартака» и будет работать с новым главным тренером», — приводит слова агента «Матч ТВ».

В составе «Клермона» Николсон принял участие в 28 матчах с учетом всех турниров, забил четыре мяча и стал автором трех голевых передач.

Трудовое соглашение игрока со «Спартаком» рассчитано до середины 2026 года.