Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» предложил назначить Сергея Ташуева на пост главного тренера екатеринбургского клуба.
- Писали, что Юран, Игнашевич или Ташуев могут возглавить «Урал». Кто больше подойдёт команде?
- Все кандидаты достойные. Все равно в итоге распоряжается Иванов.
- Кого бы взяли на месте президента клуба?
- Наверное, Ташуева. Или Игнашевича. Он еще молодой и перспективный, есть своей видение игры.
Напомним, что «Урал» объявил об увольнении Виктора Ганчаренко в четверг, 30 мая.
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