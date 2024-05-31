Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» предложил назначить Сергея Ташуева на пост главного тренера екатеринбургского клуба.

- Писали, что Юран, Игнашевич или Ташуев могут возглавить «Урал». Кто больше подойдёт команде?

- Все кандидаты достойные. Все равно в итоге распоряжается Иванов.

- Кого бы взяли на месте президента клуба?

- Наверное, Ташуева. Или Игнашевича. Он еще молодой и перспективный, есть своей видение игры.

Напомним, что «Урал» объявил об увольнении Виктора Ганчаренко в четверг, 30 мая.