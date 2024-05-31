Семак ответил на вопрос о будущем Коваленко в «Зените»

«Коваленко смотрится хорошо на тренировках. Чего ему не хватает? Игровой практики. Но он из тех игроков, которых нужно постепенно вводить в основной состав. Дальнейшая судьба? Решим после матча», - передает слова специалиста пресс-служба «сине-бело-голубых».