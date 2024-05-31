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Нападающий «Зенита» Кассьерра вспомнил о своей безголевой серии

31 Мая 2024 • 12:08 Комментировать

Форвард петербургского «Зенита» Матео Кассьерра вспомнил о своей безголевой серии во второй половине сезона-2023/2024. Колумбийский игрок не мог поразить ворота на протяжении семи поединков подряд.

«Такое случается. Перед ней у меня была затяжная результативная серия. Иногда мяч заходит в ворота, а иногда - нет. В конечном счете командные успехи - самое главное», - передает слова легионера пресс-служба «сине-бело-голубых».

В минувшем сезоне РПЛ 27-летний колумбиец стал лучшим бомбардиром. Нападающий записал на свой счет 21 гол в 28 встречах. Вместе с «Зенитом» Кассьерра стал чемпионом России.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Матео Кассьерра
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