Нападающий «Зенита» Кассьерра вспомнил о своей безголевой серии

Форвард петербургского «Зенита» Матео Кассьерра вспомнил о своей безголевой серии во второй половине сезона-2023/2024. Колумбийский игрок не мог поразить ворота на протяжении семи поединков подряд.

«Такое случается. Перед ней у меня была затяжная результативная серия. Иногда мяч заходит в ворота, а иногда - нет. В конечном счете командные успехи - самое главное», - передает слова легионера пресс-служба «сине-бело-голубых».

В минувшем сезоне РПЛ 27-летний колумбиец стал лучшим бомбардиром. Нападающий записал на свой счет 21 гол в 28 встречах. Вместе с «Зенитом» Кассьерра стал чемпионом России.