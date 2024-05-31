Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на информацию о возможном переходе Георгия Джикии в «Динамо».

- «Динамо» нужен Джикия?

- Если его подписывают, значит он нужен. Если есть возможность укрепить оборону защитником с российским паспортом, то ей надо пользоваться. Понятно, что лучшие годы Джикии позади. И непонятно, как он будет чувствовать себя физически.

- Не будет диссонанса, что легенда «Спартака» теперь носит голубые цвета?

- Это мы привыкли видеть его в красно-белой форме. Да, он долго играл за «Спартак», обрел здесь имя. Но он теперь не в команде, перед ним открывается новая возможность. Ему теперь что, с футболом заканчивать?