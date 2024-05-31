Бушманов: «Отставка Ганчаренко напрашивалась давно, президент верил до последнего»

Экс-игрок Евгений Бушманов поделился мнением об увольнении белорусского специалиста Виктора Ганчаренко с поста главного тренера екатеринбургского «Урала».

«Отставка Ганчаренко напрашивалась давно. Но президент Иванов очень сильно доверял Ганчаренко, ждал и верил до последнего. Сейчас, видимо, настал такой момент, когда нужно что-то менять», - передает слова Бушманова «Чемпионат».

Напомним, что по итогам сезона чемпионата России «Урал» финишировал на 14-м месте и попал в стыковые матчи. В первом поединке екатеринбургская команда у себя дома проиграла «Акрону» со счетом 0:2. Ответная встреча пройдет в Тольятти 1 июня.