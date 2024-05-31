Игрок «Химок» считает, что клуб поборется за чемпионство в РПЛ

Аршак Корян, выступающий за «Химки», считает, что клуб поборется за золотые медали в следующем сезоне РПЛ.

- Какие ожидания от РПЛ? Выигрывать. А почему нет? – цитирует футболиста подмосковного клуба «Матч ТВ».

«Химки» в минувшем сезоне Первой лиги заняли первое место в турнирной таблице, набрав 66 очков. Клуб получит прямую путёвку в Высший дивизион.

В активе 28-летнего футболиста в прошлом сезоне 25 матчей за «Химки», в которых он четыре раза поразил ворота соперников и сделал пять ассистов на своих партнёров. Соглашение футболиста с подмосковным клубом действует до конца июня этого года.