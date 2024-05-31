Дзюба сделал заявление после ухода из «Локомотива»

Центрфорвард Артём Дзюба опубликовал пост в социальных сетях после ухода из московского «Локомотива».

«Спасибо всем, кто рядом и вместе до конца. Впереди новая глава», - написал 35-летний нападающий.

За «железнодорожников» Дзюба выступал с февраля прошлого года. В общей сложности опытный нападающий сыграл в составе московского клуба 39 поединков, отметившись 12 забитыми мячами и девятью голевыми передачами.

В завершившемся розыгрыше Российской премьер-лиги «Локомотив» финишировал на четвертом месте в турнирной таблице.

«Локомотив» нашёл нападающего, который заменит Дзюбу