«Локомотив» провёл переговоры с потенциальным новичком - названо имя

Атакующий полузащитник Максим Самородов, выступающий в чемпионате Казахстана за клуб «Актобе», имеет вариант трудоустройства в Российской премьер-лиге. Об этом сообщает в социальных сетях инсайдер Иван Карпов, ссылаясь на Scout in Eurasia.

«Локомотив» обсудил с представителем футболиста возможное сотрудничество. Трансферная стоимость Самородова оценивается в 900 тысяч евро.

В восьми матчах чемпионата Казахстана вингер записал на свой счет четыре забитых мяча и две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» может подписать нападающего «Зенита» после ухода Дзюбы.