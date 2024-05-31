«Краснодар», ЦСКА и ещё два клуба нацелились на нападающего - известно имя

Бывший нападающий «Пари НН» Милсон может получить работу в топ-клубе Российской премьер-лиги.

Как стало известно журналистам телеканала «Матч ТВ», в подписании 24-летнего ангольского футболиста заинтересованы сразу четыре клуба. Речь идет о «Краснодаре», в также московских ЦСКА, «Динамо» и «Локомотиве».

В настоящий момент Милсон защищает цвета «Маккаби» Тель-Авив. В составе этого коллектива африканский форвард провел 40 поединков, забил семь мячей и сделал 13 результативных передач. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.