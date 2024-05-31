Чичерин оценил шансы Тюкавина заиграть в Европе

Экс-футболист московского «Динамо» Никита Чичерин поделился мыслями о потенциальном трансфере лучшего бомбардира «бело-голубых» Константина Тюкавина в Европу.
«Надо пробовать силы, если игрок созрел. У Кости есть все шансы зацепиться в одном из европейских чемпионатов. Если появляется возможность, нужно попробовать. Уверен, у него может получиться», - передает слова Чичерина Metaratings.ru.
В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги Тюкавин провел 30 поединков, в которых записал на свой счет 15 забитых мячей и девять голевых передач. Контракт нападающего рассчитан до 2028 года, а трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.
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