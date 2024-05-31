Агкацев оценил шансы Сафонова в «ПСЖ»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о потенциальном переходе одноклубника Матвея Сафонова во французский «ПСЖ».

«Думаю, он очень хороший вратарь. И способен закрепиться на уровне такого сильного клуба, как ПСЖ. Все зависит только от него», - передают слова футболиста «Известия».

Ранее в прессе сообщалось, что Сафонов близок к подписанию пятилетнего контракта с парижским грандом. Сумма потенциального трансфера может составить 20 миллионов евро.

Матвей – воспитанник краснодарского клуба. В общей сложности голкипер провел 175 матчей за «быков», в которых пропустил 208 мячей.