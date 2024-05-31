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Стипиди: «Ганчаренко потерял нить, его надо было менять раньше» эксклюзив

31 Мая 2024 • 10:33 Комментировать
Акрон
...
Урал
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01.06 15:00

Футбольный функционер Павел Стипиди в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал отставку Виктора Ганчаренко с поста главного тренер «Урала» и ситуацию екатеринбургской команды в переходных матчах с «Акроном».

- Я не первый раз говорю, что Ганчаренко провалился в «Урале» полностью. Какое-то время это не особо чувствовалось, потому что сезон длинный. Руководитель «Урала» Григорий Иванов, наверно, долго думал, что ситуацию ещё можно выправить. Но Ганчаренко потерял какую-то нить – скорее всего, во взаимопонимании с футболистами. Он уже ничего не мог дать этой команде. «Уралу» надо было раньше менять тренера, а сейчас, когда остаётся только один матч, эта отставка выглядит непонятно, хотя, может, она и даст встряску.

Матч в Екатеринбурге показал, что «Акрон» команда сбалансированная и добротная. Я и Первую лигу смотрел часто, там это тоже видел. Её построил Калешин, а с Тедеевым они стали играть не хуже – наоборот, даже интересней. Заслуженно заняли третье место и вышли в переходные матчи.

Думаю, что у «Урала» проблема не в клубе, а в тренере и в футболистах, которые сейчас играют спустя рукава, по-другому не могу сказать. Для «Урала» хорошо ещё, что 0:2 закончили. «Акрон» мог забить и больше. Теперь «Уралу» нужно минимум с таким же счётом выиграть в гостях, а сделать это в Жигулёвске будет очень трудно. Потому что стадион там компактный, а футболисты «Урала» привыкли к большим аренам. Кто-то скажет, что это не имеет значения, но на самом деле это немаловажно. Плюс газон искусственный. Не думаю, что «Акрон» выйдет удерживать счёт. Поэтому «Уралу» нелегко придётся.

Ответный переходный матч между «Акроном» и «Уралом» состоится в субботу, 1 июня, в 15:00 по московскому времени.

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