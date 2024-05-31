Адиев высказался об уходе Семёнова из «Ахмата»

Наставник грозненской команды Магомед Адиев прокомментировал уход из «Ахмата» защитника Андрея Семёнова.

- Андрей - большая личность в футболе, таким он и остается. Футбольный клуб «Ахмат», руководители и болельщики благодарны ему за годы, проведенные в Грозном, за проделанную работу. Я искренне желаю ему дальнейших успехов, - цитирует специалиста «Матч ТВ».

29 мая «Ахмат» на своих страницах в социальных сетях сообщил, что Семёнов покидает команду, так как его контракт подходит к концу. За «Ахмат» 35-летний Семёнов выступал на протяжении 11 сезонов и провёл за клуб 289 матчей.