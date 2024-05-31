Наставник махачкалинского «Динамо» высказался о возможном подписании Джикии

Хасанби Биджиев ответил на вопрос об интересе его команды к защитнику Георгию Джикии.

По словам наставника махачкалинского «Динамо», пока нет никакой конкретики в вопросе с Джикией.

Напомним, Джикия находится в статусе свободного агента, последним его клубом был «Спартак», за который он выступал с 2017 года.

- Можно много о чем рассуждать гипотетически. Не хотел бы говорить на эту тему. Когда будет конкретика и что‑то свершится на самом деле - тогда будет что обсудить, - цитирует наставника махачкалинской команды «Матч ТВ».

«Динамо» в прошлом сезоне заняло второе место в таблице Первой лиги и выступит в РПЛ.